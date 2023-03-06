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Сегодня, 11:43

В Уфе появится новый технопарк

В Уфе будет создан технопарк «Зубово». Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

В Уфе появится новый технопарк
В Уфе появится новый технопарк

Технопарк в Уфимском районе вошел в число приоритетных проектов и был утвержден на «Инвестчасе» в правительстве республики. Сейчас началось строительство первого основного корпуса площадью 10,5 тыс. кв. метров, уже забиты первые сваи.

Стоимость проекта – около 1,4 млрд рублей, республика окажет содействие с проведением дорог, тепла, воды и электричества. Кроме двух производственных корпусов, будет возведено административно-бытовое здание площадью около 3 тыс. кв. метров.

По словам Радия Хабирова, сформирован и пул потенциальных резидентов «Зубово». Среди них такие предприятия, как «Уфимский компрессорный завод» и «Геомеханика». На первом этапе будет создано 160 рабочих мест, в дальнейшем их число увеличится. «Новая площадка находится близко от Уфы, в удобном месте. Приглашаем промышленные предприятия для реализации своих инвестпроектов», - отметил руководитель республики.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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