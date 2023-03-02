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Сегодня, 12:48

В Башкирии объявили набор кадров для реализации двух инвестпроектов

На первом этапе стерлитамакскому концерну «Инмаш» требуются 50 специалистов, сообщает пресс-служба правительства.

В Башкирии объявили набор кадров для реализации двух инвестпроектов
В Башкирии объявили набор кадров для реализации двух инвестпроектов

Всего же для реализации двух инвестиционных проектов - по увеличению объемов производства высокоточных изделий шарико-винтовых передач и проекта в составе машиностроительного кластера республики необходимо набрать 300 специалистов.

Первый проект предусматривает вложение более 1,3 млрд рублей, его планируется реализовать до 2025 года. Кроме того, как резидент машиностроительного кластера «Инмаш» участвует в совместном инвестпроекте стоимостью 1,5 млрд рублей с федеральной поддержкой, отметил вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Для реализации проектов предприятию требуются инженерно-технические работники, начальники участков, специалисты по снабжению, контролеры качества, токари, фрезеровщики, операторы станков, шлифовщики, заточники, электромонтеры, представители других профессий.

- Более десяти лет концерн «Инмаш» выполняет государственный заказ, в связи с этим работники предприятия не подпадают под мобилизацию. В свете последних событий увеличились заказы, предприятие перешло на двухсменный график, созданы новые рабочие места. Мы готовы трудоустроить всех желающих и помочь им повысить квалификацию, — отметил заместитель генерального директора предприятия Абдулмалик Рахимов.

Фото: Инмаш.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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