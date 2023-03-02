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Башкирия стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте»

Центр поддержки экспорта РБ занял первое место в номинации «Динамика вовлечения в экспорт», а также второе место в номинациях «Новый женский экспорт» и «Креативное вовлечение» во всероссийском конкурсе «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте».

Башкирия стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте»
Башкирия стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте»

В конкурсе приняли участие центры поддержки экспорта из 82 регионов России. Комиссия оценивала охват услугами женщин-предпринимателей, количество заключенных ими экспортных контрактов при поддержке центра поддержки экспорта, а также содержание мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность, сообщила пресс-служба правительсва РБ.

— Мы в республике целенаправленно создаем условия для поддержки мирового тренда расширения женского предпринимательства. По итогам 2022 года треть всех пользователей услуг Центра поддержки экспорта Башкортостана — это женщины. Это в 15 раз больше показателей 2021 года, — отметил первый заместитель премьер-министра РБ — министр экономического развития Рустам Муратов.

Рустам Муратов также рассказал о креативных инициативах по поддержке женского предпринимательства: организации круглого стола «PRO Женский бизнес» в рамках «Международной недели бизнеса 2022», реализации соглашения о совместном развитии женского предпринимательства в сфере ремесленничества с коллегами из Узбекистана.

Центр поддержки экспорта РБ в 2022 году провел 39 вебинаров в сфере внешнеэкономической деятельности, в них участвовали и женщины-предприниматели.

Справочно: Цель Всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте» — выявление и распространение лучших практик по организации поддержки субъектов женского предпринимательства, осуществляющих экспортную деятельность. Соглашение о проведении конкурса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

Фото с сайта правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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