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Практику виртуальных туров по инвестплощадкам Башкирии могут внедрить в Тульской области

Корпорация развития Башкирии поделилась успешным опытом по внедрению инструмента привлечения инвесторов с представителями Корпорации развития Тульской области. Они заинтересовались башкирской практикой и возможно внедрят ее у себя. Об этом сообщила сегодня, 1 марта, пресс-служба правительства Башкирии.

Практику виртуальных туров по инвестплощадкам Башкирии могут внедрить в Тульской области
Практику виртуальных туров по инвестплощадкам Башкирии могут внедрить в Тульской области

- На сегодняшний день виртуальными турами интересуются всё больше регионов, поскольку данный инструмент значительно ускоряет этап выбора инвестиционной площадки, соответствующей параметрам проекта, - сказал гендиректор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов. - Благодаря турам у инвестора возникает эффект присутствия – он может самостоятельно управлять просмотром. Это позволяет увидеть земельный участок и изучить его технические и инфраструктурные характеристики, не выезжая на местность. На портале «АСИ Смартека» данный инструмент отмечен как лучшая региональная практика по работе с предпринимателями. Так, благодаря совместной работе, туры в свою работу внедрили уже несколько регионов. С коллегами из Тульской области мы также готовы делиться своими наработками.

По итогам обсуждения участники договорились о проработке внедрения виртуальных туров в Тульской области при консультационном и методологическом содействии Корпорации развития Башкортостана.

Напомним, ранее Корпорация развития провела модернизацию сайта с виртуальными турами с целью создания еще более комфортных условий для инвесторов при выборе места размещения производства. На сегодня к просмотру доступны виртуальные туры по 258 площадкам. Ознакомиться с ними можно на сайте Корпорации развития в разделе «Виртуальные туры по площадкам республики».

Справка

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» предоставляет услуги в области сопровождения инвестпроектов в Республике Башкортостан на всех стадиях их реализации - от разработки концепции проекта до ее осуществления и ввода объектов в эксплуатацию. Опыт специалистов корпорации позволяет им подключаться к работе с инвестиционным проектом на любой стадии и эффективно решать поставленные задачи.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Авторы:Айгуль НУРГАЛЕЕВАНадежда Тюнёва
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