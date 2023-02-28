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Сегодня, 15:34

В Башкирии выросло число социальных предпринимателей

Республика занимает второе место в стране по количеству социальных предприятий.

В Башкирии выросло число социальных предпринимателей
В Башкирии выросло число социальных предпринимателей

В реестр социальных предприятий страны вошли 404 компании из Башкирии, сообщил в соцсетях премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. По этому показателю республика занимает второе место. За год количество число социальных предпринимателей в республике выросло на 19,5%.

«Социальное предпринимательство — уникальный формат, – отметил Назаров. – С одной стороны, у него есть все основные цели бизнеса — получение прибыли, рост, масштабирование. С другой, такие компании решают социальные задачи и тем самым помогают обществу и государству. Вижу в этом сплаве большие возможности. Работа социальных предпринимателей крайне важна, и наша задача — помочь им выстроить устойчивый бизнес. На это направлены меры господдержки. Социальные предприниматели, вошедшие в федеральный реестр, могут получить грант до 500 000 рублей на реализацию своих проектов. В 2022 году их обладателями стали 147 социальных предпринимателей республики, общая сумма грантов составила 71,4 млн рублей».

В этом году на гранты социальным и молодым предпринимателям в Башкирии планируется выделить более 209 млн рублей.

Фото: страничка А. Назарова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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