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Сегодня, 18:49

В Башкирии больше всего претендентов на «Молодого промышленника года»

Башкортостан занимает первое место по количеству заявок, поданных для участия во II Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии больше всего претендентов на «Молодого промышленника года»
В Башкирии больше всего претендентов на «Молодого промышленника года»

От Башкирии сейчас зарегистрировано 17 руководителей в возрасте до 40 лет, вслед за республикой идет Московская и Самарская области (13 и 7 заявок соответственно).

«Башкирию представляют руководители, которые постоянно расширяют объемы производства на своих предприятиях, активно используя при этом меры государственной поддержки» - отметил заместитель премьер-министра – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. При этом он отметил, что республика удачно участвовала в прошлом конкурсе, где в число 100 лучших российских предпринимателя вошли три представителя региона.

- Впереди еще полтора месяца заявочной кампании. Поэтому топ-3 регионов еще может измениться, - говорит Мария Окулова, руководитель Премии «Молодой промышленник года». В правительстве республики напоминают, что заявки на участие в Премии по итогам 2022 года принимаются до 31 марта 2023 года. Условия участия в конкурсе можно узнать на сайте Минпрома Башкирии, телефон оргкомитета: +7 (902) 78-78-888.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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