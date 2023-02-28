В Башкирии больше всего претендентов на «Молодого промышленника года»

От Башкирии сейчас зарегистрировано 17 руководителей в возрасте до 40 лет, вслед за республикой идет Московская и Самарская области (13 и 7 заявок соответственно).

«Башкирию представляют руководители, которые постоянно расширяют объемы производства на своих предприятиях, активно используя при этом меры государственной поддержки» - отметил заместитель премьер-министра – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. При этом он отметил, что республика удачно участвовала в прошлом конкурсе, где в число 100 лучших российских предпринимателя вошли три представителя региона.

- Впереди еще полтора месяца заявочной кампании. Поэтому топ-3 регионов еще может измениться, - говорит Мария Окулова, руководитель Премии «Молодой промышленник года». В правительстве республики напоминают, что заявки на участие в Премии по итогам 2022 года принимаются до 31 марта 2023 года. Условия участия в конкурсе можно узнать на сайте Минпрома Башкирии, телефон оргкомитета: +7 (902) 78-78-888.