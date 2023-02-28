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Сегодня, 14:05

Радий Хабиров рассказал о подготовке к посевной

Глава региона на своей странице в социальных сетях отметил, что ремонт сельхозтехники и инвентаря уже завершается.

Радий Хабиров рассказал о подготовке к посевной
Радий Хабиров рассказал о подготовке к посевной

Этой весной на поля выйдут около 11 тысяч тракторов и более 5 тысяч машин. Глава республики считает, что в последние годы многое сделано для модернизации парка АПК. Техники в этом году будет задействовано на 300 единиц больше, чем в прошлом.

По мнению Радия Хабирова, санкции стали импульсом к развитию. Ведь наши ремонтные предприятия АПК скооперировались с промышленными и освоили выпуск более 3 тысяч наименований запчастей для импортной техники.

Тем временем в мастерских и цехах ремонтных предприятий завершается ремонт сельхозтехники и инвентаря. До 1 апреля планируется полностью подготовить парк тракторов.

Автор:Марат АМИНЕВ
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