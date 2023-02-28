Башкирию с рабочим визитом посетит руководство Рослесхоза

2 марта в Уфе пройдет итоговое совещание с участием руководства Федерального агентства лесного хозяйства и его подведомственных учреждений и организаций, начальников Департаментов по Приволжскому, Центральному, Южному и Уральскому федеральным округам.

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов считает, что решение о проведении данного мероприятия в нашем регионе обосновано. Республика традиционно лидирует в ПФО по объемам искусственного лесовосстановления. Также по итогам пожароопасного сезона 2022 года РБ вошла в топ-5 регионов России по организации работ по тушению лесных пожаров.

В рамках совещания будут организованы четыре круглых стола, состоится пленарное заседание Федерального агентства лесного хозяйства в Приволжском федеральном округе по вопросу «Эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами РФ Приволжского федерального округа: итоги 2022 года и задачи на 2023 год». 3 марта руководство Рослесхоза планирует провести открытый диалог с бизнесом региона в рамках выездного совещания.