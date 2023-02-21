В Башкирии самозанятым откроют доступ в бизнес-инкубаторы

Речь идет о том, чтобы помещения и услуги бизнес-инкубаторов предоставлялись в том числе самозанятым гражданам.

- В республике работают два бизнес-инкубатора - в городах Сибай и Салават. Их деятельность направлена на поддержку начинающих предпринимателей. За время работы бизнес-инкубаторов резиденты организовали 2,7 тысячи рабочих мест, совокупная выручка составила 5,4 млрд рублей. Включение самозанятых в состав резидентов бизнес-инкубаторов позволит расширить спектр мер поддержки этой категории, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Сейчас в республике 125 тысяч самозанятых - на 63 процента больше, чем в 2021 году. Они могут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными для малого и среднего бизнеса.

По словам министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова, самозанятые в начале своей деятельности нуждаются в особой поддержке. Изменения в постановление вызваны ростом обращений этой категории, заинтересованной в помещениях и услугах бизнес-инкубаторов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.