-7 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 14:26

В Башкирии самозанятым откроют доступ в бизнес-инкубаторы

Внесение изменений в порядок финансирования бизнес-инкубаторов рассмотрено на совещании в правительстве, сообщает пресс-служба.

В Башкирии самозанятым откроют доступ в бизнес-инкубаторы
В Башкирии самозанятым откроют доступ в бизнес-инкубаторы

Речь идет о том, чтобы помещения и услуги бизнес-инкубаторов предоставлялись в том числе самозанятым гражданам.

- В республике работают два бизнес-инкубатора - в городах Сибай и Салават. Их деятельность направлена на поддержку начинающих предпринимателей. За время работы бизнес-инкубаторов резиденты организовали 2,7 тысячи рабочих мест, совокупная выручка составила 5,4 млрд рублей. Включение самозанятых в состав резидентов бизнес-инкубаторов позволит расширить спектр мер поддержки этой категории, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Сейчас в республике 125 тысяч самозанятых - на 63 процента больше, чем в 2021 году. Они могут пользоваться всеми мерами поддержки, предусмотренными для малого и среднего бизнеса.

По словам министра предпринимательства и туризма Рустема Афзалова, самозанятые в начале своей деятельности нуждаются в особой поддержке. Изменения в постановление вызваны ростом обращений этой категории, заинтересованной в помещениях и услугах бизнес-инкубаторов.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: ga[email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика