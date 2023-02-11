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Сегодня, 17:55

Радий Хабиров показал будущее башкирско-белорусское производство зерносушилок

Глава Башкирии показал будущее совместное белорусским холдингом «Амкодор» предприятие по производству зерносушилок. Об этом он сообщил сегодня, 11 февраля, на своей странице в соцсетях.

Радий Хабиров показал будущее башкирско-белорусское производство зерносушилок
Радий Хабиров показал будущее башкирско-белорусское производство зерносушилок

Радий Хабиров написал, что республика научилась за один год возводить крупные заводы и запускать производства.

- В сентябре прошлого года мы здесь забили первую сваю, - демонстрирует он сделанное за это время на видеоролике. - В июне на Форуме регионов России и Беларуси мы это предприятие откроем. И это только начало большой совместной работы с белорусскими машиностроителями.

Напомним, сегодня официальная делегация нашей республики завершила свою работу в Гомельской области Беларуси.

Фото и видео со страницы в соцсети Радия Хабирова.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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