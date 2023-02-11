Делегация Башкирии завершила визит в Республику Беларусь

В крупной индустриальной и агропромышленной в Беларуси Гомельской области расположены самые большие в СНГ и Европе стекольный и металлургический заводы, здесь сосредоточена пятая часть всей белорусской промышленности. Товарооборот с Башкортостаном приближается к трем млрд. рублей в год. Поставлена общая задача – наращивать объемы взаимовыгодного сотрудничества. Делегация нашей республики побывала в технопарке «Коралл», компании «МИРТЕК-инжиниринг», детском центре научных открытий «Иннопарк», свободной экономической зоне «Гомель-Ратон» и других предприятиях. Для бизнеса здесь созданы особые льготные условия, которые помогают им развиваться высокими темпами.

Председатель госсобрания РБ Константин Толкачев отметил, что Башкирия рассматривает Гомельскую область как стратегический район в выстраивании межрегионального сотрудничества.

- Мы активно сотрудничаем сейчас с вашими ведущими предприятиями, - сказал он. - Более того, хотим, чтобы они получили прописку на территории нашей республики. Ряд совместных предприятий уже строится.

На встрече с председателем Гомельского областного Совета депутатов Екатериной Зенкевич спикер башкирского парламента договорился о будущем подписании межпарламентского соглашения регионов двух стран. Предполагается, в июне в Уфе во время проведения Х Форума регионов России и Беларуси. Башкирия совместно с Советом Федерации интенсивно готовится международному форуму.

Визит носил и культурную миссию. Гости посетили Дворец Румянцевых и Паскевичей, для них провели экскурсию по экспозиции и парковому ансамблю. Затем они возложили цветы к Вечному огню в память героев, освобождавших Советский Союз от немецко-фашистских захватчиков.

Фото пресс-службы Госсобрания РБ.