Башкирия получила самый большой грант среди участников конкурсов для НКО

На втором месте Челябинская область – 81,1 млн рублей, на третьем – ХМАО, который получил 74,7 млн рублей. Всего на софинансирование региональных конкурсов по поддержке НКО в субъектах Российской Федерации в 2023 году было выделено два миллиарда рублей. В конкурсе принял участие 81 регион страны.

Как отметил гендиректор Фонда грантов главы РБ Роман Низамутдинов, уровень доверия к нашей республике со стороны федерального грантооператора с каждым годом растет. В прошлом году фонд получил благодарственную грамоту за эффективную работу в сфере господдержки СОНКО.

По словам спикера, команда фонда намерена удержать позицию лидера среди региональных операторов и создать все условия некоммерческому сектору для его участия в региональных конкурсах, поскольку это благотворно влияет на экономическое развитие всей республики.

Нынешний успех – результат эффективной работы не только команды фонда. Здесь были задействованы все институты гражданского общества, а также актив республиканских некоммерческих организаций. Такая весомая господдержка поможет реализовать многие инициативы НКО и решить массу соцпроблем жителей Башкирии.

В текущем году Фонд грантов главы РБ планирует провести пять конкурсов: два – на развитие институтов гражданского общества, один из которых проходит в формате мини-грантов, затем на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана, и конкурс грантов в сфере молодежной политики. Кроме того, по поручению руководителя региона Радия Хабирова впервые пройдет конкурс на предоставление грантов по поддержке соцпроектов в сфере кинематографии.

Прием заявок на первый конкурс грантов главы РБ стартовал 1 февраля и завершится 2 марта в 17.00 часов по местному времени. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте грантыглавы102.рф, сообщают организаторы.