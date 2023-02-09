Башкирия увеличила экспорт зерна

Башкирское зерно отправили в Азербайджан, Республику Беларусь, Бельгию, Германию, Киргизию, Китайскую Народную Республику, Латвию, Нидерланды, Узбекистан и Туркменистан. Экспортируется в основном пшеница, а также ячмень, лен, подсолнечник и горчица. Пробы продукции прошли гербологические, энтомологические, микологические и гельминтологические исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам экспертиз вся продукция растительного происхождения соответствует требованиям стран-импортеров.

Следует отметить, что производители зерна и ее переработчики увеличили объемы экспорта своей продукции. За аналогичный период прошлого года АПК Башкортостана экспортировала 15 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.