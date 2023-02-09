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Сегодня, 16:02

Башкирия увеличила экспорт зерна

С начала года из республики отправлено за рубеж более 29 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия увеличила экспорт зерна
Башкирия увеличила экспорт зерна

Башкирское зерно отправили в Азербайджан, Республику Беларусь, Бельгию, Германию, Киргизию, Китайскую Народную Республику, Латвию, Нидерланды, Узбекистан и Туркменистан. Экспортируется в основном пшеница, а также ячмень, лен, подсолнечник и горчица. Пробы продукции прошли гербологические, энтомологические, микологические и гельминтологические исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам экспертиз  вся продукция растительного происхождения соответствует требованиям стран-импортеров.

Следует отметить, что производители зерна и ее переработчики увеличили объемы экспорта своей продукции. За аналогичный период прошлого года АПК Башкортостана экспортировала 15 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Автор:Марат АМИНЕВ
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