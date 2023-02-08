Уфа вошла в пятёрку городов ПФО по объёмам многоквартирного строительства

По словам спикера, на регионы Поволжья приходится более 21 процента от ввода частного жилья в России. Доля индивидуальных домов в общем вводе жилья в ПФО составляет 64 процента и превышает среднероссийский показатель.

«Повышению спроса на частное домостроение способствуют распространение на этот сегмент льготных ипотечных программ. По итогам прошлого года выдача ипотеки на строительство индивидуальных домов в стране выросла втрое – до 33 тыс. кредитов», – подчеркнула Екатерина Власова.

В ПФО на деревянные дома приходится до 28 процентов от всего введенного ИЖС. Чаще всего такие дома строят в Республике Башкортостан (54 процента). Как отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин, набранный темп ввода жилья стал возможным благодаря участию в федеральных программах, поддержке строительной отрасли со стороны государства, а также развитию льготного ипотечного кредитования. По сельской ипотеке Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране.

В сегменте многоквартирного жилья в регионах ПФО сегодня строится более 14,5 млн квадратных метров, из них 93 процента – c использованием счетов эскроу. Темпы перехода строительства на проектное финансирование в Поволжье несколько выше общероссийских – в среднем по стране 90 процентов жилья уже возводится с эскроу. Всего в стадии строительства в ПФО сейчас находится порядка 1,5 тыс. многоквартирных домов, при этом более половины всего строительства ведется в пяти городах, в том числе в Уфе, сообщает пресс-служба минстроя РБ.

Фото с сайта building.bashkortostan.ru.