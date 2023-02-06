Предпринимателям Башкирии помогут выйти на внешний рынок

Старт проекта, который реализуется на базе Центра поддержки экспорта РБ, анонсировал в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров.

"Среди большого разнообразия мер поддержки, которую мы оказываем нашему малому и среднему бизнесу, отдельное место занимает обучение. Считаю, что в нынешних экономических условиях, когда все стремительно меняется, это особенно важно", - отметил Радий Фаритович.

Обучение по программе "Экспортный форсаж" бесплатное. Однако участники должны соответствовать определенным критериям: быть субъектом малого или среднего предпринимательства, работать не менее трех лет, а выручка за прошлый год должна составлять не менее 50 миллионов рублей. Еще одно обязательное условие - наличие готового продукта (не сырьевого и не энергетического) для экспорта.

Обучающая программа проводится в Башкирии с 2019 года. С тех пор обучение прошли 137 субъектов МСП, а 46 из них заключили 112 экспортных контрактов на сумму более 16,6 миллиона долларов. Их продукты поставляются в 21 страну ближнего и дальнего зарубежья.

Для участия в программе необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта РБ по телефонам: 8(347)2468409 и 8(917)3530585.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.