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Экономика
Вчера, 13:16

Предпринимателям Башкирии помогут выйти на внешний рынок

1 марта стартует акселерационная программа "Экспортный форсаж". Это уже восьмой поток, где предприниматели учатся самостоятельно работать на внешнем рынке.

Предпринимателям Башкирии помогут выйти на внешний рынок
Предпринимателям Башкирии помогут выйти на внешний рынок

Старт проекта, который реализуется на базе Центра поддержки экспорта РБ, анонсировал в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров.

"Среди большого разнообразия мер поддержки, которую мы оказываем нашему малому и среднему бизнесу, отдельное место занимает обучение. Считаю, что в нынешних экономических условиях, когда все стремительно меняется, это особенно важно", - отметил Радий Фаритович.

Обучение по программе "Экспортный форсаж" бесплатное. Однако участники должны соответствовать определенным критериям: быть субъектом малого или среднего предпринимательства, работать не менее трех лет, а выручка за прошлый год должна составлять не менее 50 миллионов рублей. Еще одно обязательное условие - наличие готового продукта (не сырьевого и не энергетического) для экспорта.

Обучающая программа проводится в Башкирии с 2019 года. С тех пор обучение прошли 137 субъектов МСП, а 46 из них заключили 112 экспортных контрактов на сумму более 16,6 миллиона долларов. Их продукты поставляются в 21 страну ближнего и дальнего зарубежья.

Для участия в программе необходимо обратиться в Центр поддержки экспорта РБ по телефонам: 8(347)2468409 и 8(917)3530585.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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