В Иглинском районе Башкирии появится новая ферма

Общий объём вложений оценивается в 2,1 млрд рублей. Производственная мощность фермы – 9 тысяч тонн молока в год. В 2023 году инвесторы начнут строительные работы и подготовку кормовой базы, а в 2024 году завезут первый скот. Проект получил статус приоритетного. Инвестору также возместят часть затрат на покупку скота. Кроме того, администрация Иглинского района окажет содействие в оформлении земельных участков.

На «Инвестчасе» были рассмотрены и другие проекты. Директор Стерлибашевской птицефермы Булат Рафиков рассказал о намерении увеличить объёмы выпуска мяса птицы до 780 тонн в год, инвесторы хотят вложить 224 млн рублей.

В Куюргазинском районе планируют построить круглогодичный санаторий на 750 мест. Генеральный директор компании «СТК» Рафаэль Байназаров отметил, что общий объём инвестиций в проект с учётом закупки медицинского оборудования составит 1,5 млрд рублей.

Компания «Эрудит» планирует построить в северной части Уфы производственно-складские корпуса для размещения мебельного производства, а также хранения книжной и канцелярской продукции.