В Башкирии подсчитали вклад в промпроизводство страны

Башкортостанстан оценил долю республики в стране по производству отдельных видов промышленной продукции. Данные опубликованы на официальном сайте статистического органа.
По итогам прошедшего года (январь-ноябрь) республика заняла первое место по производству надувных лодок, прицепов, соды и светильников и некоторым другим продуктам.
Второе место у Башкирии по производству стирола, бензолов, промышленных печей и автобусов.
Также республика занимает третье место в стране по производству бензина.
Полностью со списком можно ознакомиться на сайте Башкортостанстата.
Фото автора.