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В Башкирии подсчитали вклад в промпроизводство страны

Республика занимает первое место по производству ряда промышленных продуктов.

В Башкирии подсчитали вклад в промпроизводство страны
В Башкирии подсчитали вклад в промпроизводство страны

Башкортостанстан оценил долю республики в стране по производству отдельных видов промышленной продукции. Данные опубликованы на официальном сайте статистического органа.

По итогам прошедшего года (январь-ноябрь) республика заняла первое место по производству надувных лодок, прицепов, соды и светильников и некоторым другим продуктам.

Второе место у Башкирии по производству стирола, бензолов, промышленных печей и автобусов.

Также республика занимает третье место в стране по производству бензина.

Полностью со списком можно ознакомиться на сайте Башкортостанстата.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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