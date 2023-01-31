В Башкирии подсчитали вклад в промпроизводство страны

Башкортостанстан оценил долю республики в стране по производству отдельных видов промышленной продукции. Данные опубликованы на официальном сайте статистического органа.

По итогам прошедшего года (январь-ноябрь) республика заняла первое место по производству надувных лодок, прицепов, соды и светильников и некоторым другим продуктам.

Второе место у Башкирии по производству стирола, бензолов, промышленных печей и автобусов.

Также республика занимает третье место в стране по производству бензина.

Полностью со списком можно ознакомиться на сайте Башкортостанстата.

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