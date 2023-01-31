В Башкирии оцифруют земли сельхозназначения

Сегодня в Башкирии общая площадь сельхозземель составляет около 7,3 млн гектаров, из них почти половина – пашня. Но «пашня» оказывается таковой весьма условно. Как признал премьер-правительства республики Андрей Назаров6 «Фиксируются факты, когда собственники вместо разведения скота или выращивания, например, зерновых, превращают плодородные поля в карьеры по добыче гравия или незаконные свалки».

Сейчас перед республикой стоит задача навести порядок на таких угодьях. И в первую очередь заняться их инвентаризацией.

- В Башкирии выявлено порядка 165 тыс. гектаров неиспользуемой пашни. Из них 60 тысяч гектаров не используются более 10 лет, чтоб ввести их в оборот необходимо вложить до 2 млрд рублей, то есть до 30 тыс. руб. на один гектар, - обрисовал ситуацию заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

При этом муниципалитетам ежегодно устанавливаются плановые значения по вводу земель в сельскохозяйственный оборот. С 2019 года было реанимировано более 100 тыс. га пашни, причем почти треть – в прошлом году.

Еще одна существующая в республике проблема - противоречия в данных о площадях сельхозугодий. Например, разница в показателях Башстата и Росреестра достигает 130 тысяч гектаров. Здесь внести ясность поможет ведомственная информационная система «Респак». Сейчас оцифровано 78% сельхозугодий республики, 9 муниципалитетов такую работу завершили. Оставшиеся участки должны быть заведены в «Респак» до 1 июня нынешнего года, а по пашне еще раньше - до начала весенне-полевых работ.

Тогда намного легче будет решить вопрос по созданию в республике земельного банка, по учету защитных лесополос, которые находятся на землях сельхозназначения, налаживанию взаимодействия между Минземимуществом РБ и муниципалитетами.

Кстати, министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская пояснила, что сейчас в собственности региона находится 73,2 тыс. га земель и в муниципальной собственности – 240,4 тыс. га. Информация о земельных участках размещается на сайте министерства.

Для полной инвентаризации земель решено создать рабочую группу из представителей Минсельхоза и Минимущества Башкирии. Также аграрному ведомству совместно с администрациями муниципалитетов предстоит до 1 июня этого года завершить «оцифровку» сельскохозяйственных земель.