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Сегодня, 17:35

В Башкирии льготную ипотеку оформили 68 IТ-специалистов

Выдача первых займов по льготной ипотеке для IТ-специалистов стартует 7 февраля. Банки уже начали прием заявок на такой кредит по новым условиям.

В Башкирии льготную ипотеку оформили 68 IТ-специалистов
В Башкирии льготную ипотеку оформили 68 IТ-специалистов

В Башкирии льготную ипотеку для IT-специалистов получили 68 человек: 65 кредитов на сумму 424 млн рублей было выдано в 2022 году, еще три на 32,62 млн одобрили в январе наступившего.

Максимальная ставка по этой программе составляет 5 процентов годовых, однако за счет региональных и банковских программ она может быть снижена. Так, в декабре 2022 года правительство Башкирии подписало соглашение с акционерным обществом «ДОМ.РФ» о снижении для республиканских IT-компаний ставки по ипотечному кредитованию до 4 процентов. Пока документы находятся в разработке.

Одновременно с этим правительство страны упрощает правила получения льготной ипотеки для «айтишников». Например, теперь взять льготный жилищный кредит смогут люди от 18 до 50 лет (ранее это сделать могли только граждане в возрасте от 22 до 44). Снижены и требования к минимальной заработной плате: со 150 тыс. до 120 тыс. рублей в городах-миллионниках, со 120 тыс. до 70 тыс. во всех остальных населенных пунктах. Для Москвы требования остались прежними – 150 тыс. рублей.

Также планируется, что программа будет расширяться и в 2024 году. Предполагается, что мерой поддержки смогут воспользоваться еще около 20 тысяч IT-специалистов. Всего за три года – с 2022 по 2024-й программа поможет улучшить жилищные условия около 50 тысяч сотрудников IT-компаний России.

Напомним, по программе льготной ипотеки для IТ-специалистов можно взять кредит до 18 млн рублей.

Фото: Раиф БАДЫКОВ.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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