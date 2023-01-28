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Сегодня, 10:39

В Бураевском районе Башкирии запустили убойный цех

Реализуется  крупный инвестпроект по производству говядины, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Бураевском районе Башкирии запустили убойный цех
В Бураевском районе Башкирии запустили убойный цех

Строительство животноводческого комплекса  на 9600 скотомест начали в 2019 году возле деревни Старобикметово. В проект уже инвестировано 150 млн рублей, построены 4 здания на 2 тыс. голов, гараж, 5 зерноскладов, закуплена необходимая техника, создано 25 рабочих мест. Общее поголовье КРС на предприятии на сегодня составляет 1200 голов.

Здесь планируют производить 1800 тонн мяса в год. В новом убойном цехе предусмотрены необходимые помещения – от забоя скота до хранения разделанного мяса, установлено необходимое оборудование.

- Сегодня в республике реализуются пять инвестиционных проектов по мясному скотоводству на общую сумму более 2,3 млрд рублей, - сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на церемонии открытия убойного цеха.

Напомним, производство говядины на сегодня считается одним из самых перспективных направлений в отрасли. Дефицит покрывается ввозом из-за рубежа.

Автор:Марат АМИНЕВ
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