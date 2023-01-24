В Башкирии бедных людей станет меньше

На заседании в правительстве под руководством премьер-министра Башкирии Андрея Назарова был рассмотрен вопрос, связанный с актуализацией региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Республика среди регионов ПФО по итогам трех кварталов прошлого года находилась на 7-м месте по реальным денежным доходам и на 5-м – по уровню среднедушевых денежных доходов. При этом перед Башкирией, как и перед другими регионами, руководством страны поставлена задача вдвое снизить к 2030 году долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

По данным Башстата, среднемесячная заработная плата одного работника в январе-октябре 2022 года достигла 46979 руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,8%. Для сравнения в России аналогичные показатели составили 61877 руб. и 12,7%. Реальная заработная плата выросла за этот период в регионе на 0,5%, снизившись в целом по России до значения в 98,7%.

Для повышения показателей в Башкирии будет реализована программа из пяти направлений. Среди них: повышение уровня доходов через создание новых рабочих мест, легализация неформальной занятости, социальная помощь нуждающимся гражданам, помощь на основании социального контракта по поиску работы и осуществления предпринимательской деятельности, а также обучение финансовой грамотности.

– Снизить уровень бедности в Башкирии – задача общая и в этой работе должны быть задействованы все уровни власти, – подчеркнул Андрей Назаров. – Это стратегический вопрос, поскольку увеличение доходов населения ведет к росту покупательской способности, что, в свою очередь, влечет за собой рост производства и в целом способствует развитию экономики.