В Башкирии поддержат производителей товаров для детей

В республике 80 предприятий производят продукцию для детей. Это производители детской одежды, спортивной и школьной формы, обуви, подарочных наборов для новорожденных, чулочно-носочных изделий, детской мебели, игрушек и игрового оборудования. В подписанный премьер-министром документ вошли мероприятия, направленные на поддержку этих производств.

— Планируется реализация офсетных контрактов при оснащении учреждений образования и социальной сферы. Обратим внимание на реализацию проектов по разработке и производству игр и игрушек краеведческой направленности, в том числе в сфере туризма и промыслов, — отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.