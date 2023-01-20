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Сегодня, 18:25

В Башкирии поддержат производителей товаров для детей

Андрей Назаров утвердил «дорожную карту» по развитию индустрии, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии поддержат производителей товаров для детей
В Башкирии поддержат производителей товаров для детей

В республике 80 предприятий производят продукцию для детей. Это производители детской одежды, спортивной и школьной формы, обуви, подарочных наборов для новорожденных, чулочно-носочных изделий, детской мебели, игрушек и игрового оборудования. В подписанный премьер-министром документ вошли мероприятия, направленные на поддержку этих производств.

 — Планируется реализация офсетных контрактов при оснащении учреждений образования и социальной сферы. Обратим внимание на реализацию проектов по разработке и производству игр и игрушек краеведческой направленности, в том числе в сфере туризма и промыслов, — отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Автор:Марат АМИНЕВ
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