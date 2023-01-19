Башкирия нарастила торговый оборот с Беларусью

Цифра была озвучена в Минске во время заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Республики Башкортостан под председательством первого заместителя премьер-министра – министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова и председателя концерна «Белнефтехим» Андрея Рыбакова.

На встрече приводилось несколько примеров удачного сотрудничества и были намечены планы на будущее. Так, на территории Башкирии реализуется проект ОАО «Амкодор» по строительству завода по производству сельхозтехники на 250 рабочих мест. С ОАО «МАЗ» есть договоренность о локализации производства. Скоро в Уфе и других городах планируется открыть торговую сеть белорусских товаров.

- За 11 месяцев 2022 года товарооборот обеих республик вырос на 10,7%, при этом объем экспорта из Республики Беларусь увеличился на 25%, а импорт из Республики Башкортостан на 1,3%, - констатировал Советник – руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в г. Уфе Артур Карпович.

На заседании были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя республиками в промышленной, агропромышленной, транспортной, лесной и туристической сферах. Отмечалось, в частности, что новые договоренности осуществляются в обмене опытом в научных исследованиях и разработок для АПК. А председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина планирует отправить в феврале текущего года отраслевую бизнес-миссию белорусских предприятий в Башкортостан.

- Многие наши предприятия заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с коллегами из Беларуси. Уральский пружинный завод, Ишимбайский завод катализаторов готовы поставлять свою продукцию в кратчайшие сроки. Также хотели бы предложить БелАЗу создать у нас в регионе сервисно-дилерский центр, так как у горнодобывающих компаний не только Башкирии, но и соседних регионов существует большая потребность в продукции белорусского производителя самосвалов, - предложил министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

Кстати, по итогам прошлого года Республика Беларусь занимает 5 место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей в 6%. Порядка 60% от общего объема товарооборота приходится на экспорт продукции из Башкирии в Беларусь.