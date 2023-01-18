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Вчера, 21:05

Башкирия примет Форум регионов России и Беларуси

Это будет юбилейное — десятое мероприятие, которое впервые состоится в столице Башкортостана с 26 по 28 июня, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Башкирия примет Форум регионов России и Беларуси
Башкирия примет Форум регионов России и Беларуси

По словам председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой, на форуме будут работать десять секций. Их возглавят представители обеих сторон. Главным событием форума станет пленарное заседание с участием президентов обеих стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Помимо деловой части, предусмотрена и культурная. Планируются различные фестивали: музыкальный, этнический, гастрономический. Выставки, мастер-классы и многое другое. Кроме того, состоится фестиваль школьного спорта, а также форумы — молодежный и городов-побратимов, выставка достижений народного хозяйства. В общей сложности мероприятия в Уфе будут проходить с марта по июнь.

Как подчеркнула министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева, башкирская столица в качестве форумной площадки была выбрана не случайно. Беларусь занимает 5-е место во внешнеторговом обороте Башкортостана с долей 6 процентов. Внешнеторговый оборот между двумя республиками за 9 месяцев прошлого года вырос на 5,9 процента. К тому же, Башкирия имеет немалый опыт проведения на высоком уровне масштабных международных мероприятий.

Напомним, что предыдущие форумы проходили в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи. В позапрошлом году из-за коронавируса он был организован в режиме онлайн.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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