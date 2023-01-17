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В Башкирии усилят контроль за безопасностью аттракционов

Депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять закон, направленный на повышение безопасности аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии усилят контроль за безопасностью аттракционов
В Башкирии усилят контроль за безопасностью аттракционов

Инициатором законопроекта выступила Инспекция гостехнадзора Башкирии. Предусматривается наделение ее полномочиями контроля за техническим состоянием многочисленных аттракционов.

Принятие закона поможет урегулировать взаимоотношения владельцев аттракционов и контролирующих органов. «Соблюдение юридическими лицами и предпринимателями обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов предлагается сделать предметом регионального государственного надзора», - отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Финансировать деятельность контрольных органов планируется за счет республиканского бюджета.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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