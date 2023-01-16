Инвесторам предложили построить придорожный комплекс в Башкирии

Бюджет проекта составит 56,6 млн рублей, предполагается создание 15 рабочих мест.

Гендиректор Корпорации развития республики Наиль Габбасов отметил, что для реализации проекта в бизнес-кейсе представлена площадка в Мишкинском районе вдоль автодороги регионального значения «Бирск — Тастуба - Сатка». «Здесь инвестору предлагается разместить объект придорожного сервиса, включающий в себя автомойку, станцию технического обслуживания автомобилей, кафе и минимаркет. Предполагаемый срок реализации проекта – два года», – информировал он.

В разработанном бизнес-предложении инвесторам доступна информация о ключевых финансово-экономических показателях: финансовом результате, объёме выручки и чистой прибыли, рентабельности, сроках окупаемости и других.

Отражены и меры государственной поддержки, с помощью которых инвестор сможет комфортно реализовать проект. «В данном случае он может претендовать на включение инициативы в Перечень приоритетных инвестпроектов, предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, предоставление субсидий на возмещение части затрат по созданию, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры», – добавил Наиль Габбасов.