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Вчера, 15:15

Глава Башкирии возглавит делегацию в Белоруссию

На текущей неделе в Республику Беларусь отправится делегация Башкортостана, которую возглавит руководитель региона Радий Хабиров, было сказано на правительственном оперативном совещании.

Глава Башкирии возглавит делегацию в Белоруссию
Глава Башкирии возглавит делегацию в Белоруссию

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, программой визита запланированы встречи с премьер-министром республики и управделами президента Белоруссии, руководителями крупных производственных предприятий, таких, как Минский автомобильный завод и флагман белорусского машиностроения «Амкодор».

Кроме того, планируется поездка в Гомель, заседание рабочей группы с членами белорусского правительства, подготовлен пакет предложений для белорусской стороны.

«Республика Беларусь для нас — один из ключевых партнеров. Поэтому мы намерены с ними регулярно встречаться и работать», — подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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