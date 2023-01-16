Глава Башкирии возглавит делегацию в Белоруссию

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, программой визита запланированы встречи с премьер-министром республики и управделами президента Белоруссии, руководителями крупных производственных предприятий, таких, как Минский автомобильный завод и флагман белорусского машиностроения «Амкодор».

Кроме того, планируется поездка в Гомель, заседание рабочей группы с членами белорусского правительства, подготовлен пакет предложений для белорусской стороны.

«Республика Беларусь для нас — один из ключевых партнеров. Поэтому мы намерены с ними регулярно встречаться и работать», — подчеркнул Радий Хабиров.