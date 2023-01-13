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Вчера, 16:03

В Башкирии инвесторам презентовали новые площадки

Четырнадцать земельных участков, расположенных в Агидели, представила потенциальным инвесторам Корпорация развития Башкортостана, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии инвесторам презентовали новые площадки
В Башкирии инвесторам презентовали новые площадки

Свободные инвестиционные площадки общей площадью порядка 72 гектаров предназначены для ведения промышленной деятельности, они расположены в городе Агидель. Генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов отметил, что эта территория обладает значительным потенциалом. «У инвесторов есть возможность разместить производства с большим количеством логистических и инфраструктурных преимуществ, получив полноценную консультационную и методологическую поддержку как от Корпорации развития, так и от руководства муниципалитета, - сообщил он. - Представленные площадки имеют площадь от 0,6 до 19 гектаров, подключены к электричеству, имеют возможность подключения к сетям водо- и газоснабжения, а также обеспечены системой водоотведения. Помимо этого, на земельных участках расположены производственные здания».

Фото: Корпорация развития РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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