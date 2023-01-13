В Башкирии инвесторам презентовали новые площадки

Свободные инвестиционные площадки общей площадью порядка 72 гектаров предназначены для ведения промышленной деятельности, они расположены в городе Агидель. Генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов отметил, что эта территория обладает значительным потенциалом. «У инвесторов есть возможность разместить производства с большим количеством логистических и инфраструктурных преимуществ, получив полноценную консультационную и методологическую поддержку как от Корпорации развития, так и от руководства муниципалитета, - сообщил он. - Представленные площадки имеют площадь от 0,6 до 19 гектаров, подключены к электричеству, имеют возможность подключения к сетям водо- и газоснабжения, а также обеспечены системой водоотведения. Помимо этого, на земельных участках расположены производственные здания».

Фото: Корпорация развития РБ.