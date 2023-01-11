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Сегодня, 16:17

В правительстве Башкирии обсудили итоги развития АПК в 2022 году

В сельском хозяйстве республики наблюдается положительная динамика, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В правительстве Башкирии обсудили итоги развития АПК в 2022 году
В правительстве Башкирии обсудили итоги развития АПК в 2022 году

В прошлом году аграрии собрали более 5 миллионов тонн зерна. Экспортировано 400 тыс. тонн продукции АПК в 49 стран мира почти на 300 млн долларов. Показатель за два года вырос в 1,5 раза.

– Положительную динамику в отрасли необходимо сохранить и сделать упор на повышение товарности производимой продукции и ее переработку, – подчеркнул премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2022 год составит порядка 255 млрд рублей. Растет объем производства товарного молока. Большую роль в этом сыграли инвестиционные проекты по молочному скотоводству, реализованные на территории республики.

По итогам года объем инвестиций в отрасль будет не менее 15 млрд рублей или 136% к уровню 2021 года, отметил заместитель премьер-министра правительства – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Автор:Марат АМИНЕВ
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