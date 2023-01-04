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Сегодня, 21:20

В Башкирии инвестпроекты в сферу торговли могут получить господдержку

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров разъяснил, как инвестпроект в сферу торговли может получить статус приоритетного и претендовать на господдержку. Он написал об этом сегодня, 4 января, на своей странице в соцсетях.

В Башкирии инвестпроекты в сферу торговли могут получить господдержку
В Башкирии инвестпроекты в сферу торговли могут получить господдержку

Андрей Назаров назвал торговую сферу одной из приоритетных, в ней занято свыше 300 тысяч человек – пятая часть населения в экономике республике.

- Для стимулирования этой отрасли одобрил постановление правительства, согласно которому инвесторы в сфере торговли смогут получить статус приоритетного проекта, - написал премьер-министр правительства РБ. – Это позволит им претендовать на меры господдержки.

Андрей Назаров напомнил все существующие в Башкирии меры: льготы по налогу на прибыль и имущество организаций, предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, субсидии на возмещение части затрат на прокладку дорог и инженерных сетей, инвестиционный налоговый вычет.  
Руководитель правительства региона отметил, что оборот розничной торговли за 10 месяцев 2022 года вырос на 93,3 млрд руб. (по сравнению с 2021 годом) и составил 885,6 млрд руб., оборот оптовой торговли вырос на 51,9 млрд руб. и составил более 1,82 трлн рублей, объем инвестиций за 9 месяцев прошлого года вырос на 906,5 млн и составил 4 млрд руб.

Фото со страницы Андрея Назарова в соцсетях.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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