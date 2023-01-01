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Экономика
Вчера, 16:14

В Башкирии будет установлен дополнительный повышающий коэффициент к минимальной зарплате

В Башкирии установили «свои» размеры минимальной заработной платы. Здесь подписано соглашение о минимальной заработной плате (МЗП) на 2023-2025 годы. И впервые, кроме обычного уральского коэффициента в 15 процентов, был установлен дополнительный региональный повышающий коэффициент в 5,7 процента.

В Башкирии будет установлен дополнительный повышающий коэффициент к минимальной зарплате
В Башкирии будет установлен дополнительный повышающий коэффициент к минимальной зарплате

Таким образом, с 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы Башкортостана установлена минимальная заработная плата в размере 19 743 рубля (16242 x 1.057 x 1.15 = 19 743), а для работников бюджетной сферы – 18 678 рублей (16 242 x 1.15 = 18 678). Рост по сравнению с действующей сейчас минимальной заработной платой в РБ для внебюджетников составит 12,3 %, а для бюджетников – 6,3%.

То есть при выполнении работником всех своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени работодатель внебюджетной сферы теперь не имеет права выплачивать сумму, меньше чем 19 743 рубля, а работодатель бюджетной сферы – сумму, меньше чем 18 678 рублей.

Для работников бюджетной сферы города Межгорья, с учетом повышенного районного коэффициента, МЗП с 1 января 2023 года составит, соответственно, 27 611 рубль, а для работников внебюджетной сферы – 29 185 рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Республики Башкортостан.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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