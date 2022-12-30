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Экономика
Вчера, 12:37

Башкирия поднялась в рейтинге развития конкуренции на 24 позиции

Регион заметно поднялся в рейтинге по уровню содействия развитию конкуренции, ежегодно формируемом Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба правительства республики.

Башкирия поднялась в рейтинге развития конкуренции на 24 позиции
Башкирия поднялась в рейтинге развития конкуренции на 24 позиции

Рейтинг оценивает качество работы субъекта по развитию конкурентной среды, сокращению административных барьеров, повышению доступности государственных и муниципальных закупок для малого бизнеса и ряд других факторов.

«С 31 на 7 место за год мы поднялись в рейтинге регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2021 года, - сообщил в своем ТГ-канале премьер республики Андрей Назаров. - Составили его Минэкономиразвития РФ при участии ФАС России. В течение года командой нашей республики реализовывались мероприятия, направленные как на поддержку предпринимателей, так и на повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством услуг и товаров, производимых и реализуемых в Башкортостане. Высокий уровень развития конкуренции – это основа существования и развития рыночной экономики. Поэтому в настоящий момент главой региона Радием Хабировым определены новые направления развития конкуренции на рынках республики – утвержден новый план мероприятий на 2022-2025 годы. Итоги за 2022 год будут подведены в 2023 году».

Российские регионы реализуют положения стандарта развития конкуренции с 2015 года. Итоги рейтинга ежегодно подводит межведомственная рабочая группа, в которую входят представители Минэкономразвития России, ФАС России, Банка России.

Рейтинг представляет собой независимую оценку качества выстроенной главой Республики Башкортостан и органами исполнительной власти системы по содействию развитию конкуренции и качества проделанной работы в этой области. Он рассчитывается на основании двух основных показателей: реализация составляющих стандарта развития конкуренции и достижение установленных целевых значений.

Республика в 2021 году на 92,35% выполнила целевые значения по развитию конкуренции на товарных рынках (35 рынков товаров и услуг и более чем 200 мероприятий и системных мер, содержащихся в региональной «дорожной карте») и на 73,39% реализовала составляющие стандарта.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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