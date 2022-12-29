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29 Декабря , 11:31

В Башкирии назвали лучшие частные дома

В конкурсе проектов на лучший индивидуальный дом участвовали не только профессионалы, но и работы студентов Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (ГАПОУ БАСК) и учащихся детской архитектурно-технической школы «КУБУС», которые впервые прислали на конкурс свои архитектурные проекты малоэтажных домов и рисунки, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии назвали лучшие частные дома
В Башкирии назвали лучшие частные дома

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин считает, что подобные конкурсы способствуют развитию индивидуального жилищного строительства в республике, делают нашу малую родину более комфортной, красивой и современной.

На участие в конкурсе было принято 74 заявки от застройщиков, строительных и проектных организаций, студентов и учащихся профессиональных учебных учреждений. Конкурсные работы также представили муниципалитеты республики. Жюри оценивало проекты введенных частных домов, которые по своим показателям могут служить образцами в области жилищного строительства.

- Очень интересно было принимать участие в конкурсе. Из самого сложного в задании - продумать до мелочей планировку дома так, чтобы им было удобно пользоваться, а жилье приносило радость. Будем продолжать учиться, развиваться и работать по профессии, - поделился планами студент ГАПОУ БАСК Денис Старков.

Победителями конкурса на лучший индивидуальный дом стали:

1 место:

Жилой дом в селе Зубово Уфимского района, пер. Шелковый, д. 2 (проект представлен ООО «Управляющая компания «Жилой квартал»);

Жилой дом в коттеджном поселке Цветы Башкирии Уфы, ул. Ажурная, 13а, (проект представлен ООО «Домостроительная компания ПОРАДОМ»).

2 место:

Жилой дом в селе Нагаево Октябрьского района Уфы, ул. Янтарная, 148б (проект представлен ООО Строительная компания «Коттедж-Бери»).

3 место:

Жилой дом в селе Нагаево Октябрьского района Уфы (проект представлен проектной организацией «Архстудия Владислава Седунова»);

Жилой дом в селе Иванаево Дюртюлинского района, ул. Карла Маркса, д. 1 (застройщик Калимуллина Элиза Илюсовна, проект представлен администрацией Дюртюлинского района).

Благодарственными письмами Минстроя РБ за проектирование и строительство индивидуального жилого дома отмечены администрации муниципальных районов: Буздякский, Ермекеевский, Ишимбайский, Кушнаренковский, Калтасинский районы.

Победители конкурса на лучший проект индивидуального жилого дома:

1 место – Нигматуллин Ильназ (4 курс ГАПОУ БАСК);

2 место – Старков Денис (4 курс ГАПОУ БАСК);

3 место – Владислава Медведева (4 курс ГАПОУ БАСК).

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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