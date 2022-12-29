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29 Декабря , 15:26

В Башкирии на федеральной трассе построят еще один придорожный комплекс

Инвестор построит многофункциональный придорожный комплекс на участке трассы М-5 «Урал», вложив в реализацию проекта 58 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии на федеральной трассе построят еще один придорожный комплекс
В Башкирии на федеральной трассе построят еще один придорожный комплекс

Компания «Байтуган» подписала договор аренды на земельный участок, полученный благодаря государственной поддержке. На новом комплексе будет создано 23 рабочих мест.

- Проектом предполагается возведение современного комплекса с кафе, гостиницей, магазином и станцией техобслуживания автомобилей, - пояснил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов. - Ранее, под совместным сопровождением Корпорации и регионального Минторга, проект был включён в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана и получил статус масштабного, что позволило инвестору получить от государства поддержку в виде предоставления земельного участка без торгов, а также претендовать на возмещение части затрат на транспортную и инженерную инфраструктуру.

На сегодня в республике прорабатываются и реализуются 93 инвестиционных проекта с объемом инвестиций более 10 млрд рублей. На совещаниях в формате «Инвестчас» одобрено 70 инвестиционных проектов по строительству объектов придорожного сервиса с объемом инвестиций 7,8 млрд рублей.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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