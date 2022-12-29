В Башкирии на федеральной трассе построят еще один придорожный комплекс

Компания «Байтуган» подписала договор аренды на земельный участок, полученный благодаря государственной поддержке. На новом комплексе будет создано 23 рабочих мест.

- Проектом предполагается возведение современного комплекса с кафе, гостиницей, магазином и станцией техобслуживания автомобилей, - пояснил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов. - Ранее, под совместным сопровождением Корпорации и регионального Минторга, проект был включён в Перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана и получил статус масштабного, что позволило инвестору получить от государства поддержку в виде предоставления земельного участка без торгов, а также претендовать на возмещение части затрат на транспортную и инженерную инфраструктуру.

На сегодня в республике прорабатываются и реализуются 93 инвестиционных проекта с объемом инвестиций более 10 млрд рублей. На совещаниях в формате «Инвестчас» одобрено 70 инвестиционных проектов по строительству объектов придорожного сервиса с объемом инвестиций 7,8 млрд рублей.