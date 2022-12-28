В Башкирии обследовали и установили охранные зоны более 90 процентов геодезической сети

В отношении каждого из обследованных пунктов, а их набралось 2859, в Едином государственном реестре установлена охранная зона.

- Росреестр проводит масштабную инвентаризацию геодезических пунктов в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», - объяснил руководитель управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец. - Геодезические пункты являются носителями координат и высот. Сохранение пунктов позволяет обеспечивать на территории республики единство измерений при геодезических и картографических работах. От полноты и качества геодезической основы зависит эффективность градостроительной, навигационной и кадастровой деятельности, землеустройства, недропользования, развития инфраструктуры страны и обеспечении обороны и безопасности государства.

Специалисты управления ежегодно составляют план обследования пунктов ГГС, в совокупности на сегодня обследовано более 90 процентов пунктов на территории республики. Не обследованными остались пункты, расположенные в труднодоступных лесных массивах и горных местностях.

Напомним, республика вошла в пилот 20 регионов по внедрению государственной программы «Национальная система пространственных данных», в рамках которой будет создана одноименная информационная система, объединяющая на своей платформе множество разрозненных информационных систем по земле и недвижимости как федерального, так и регионального уровней.