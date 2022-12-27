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27 Декабря , 11:59

В Башкирию приехали чешские быки

В Кармаскалинский район поступили пять быков-производителей симментальской породы из Чехии, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

В Башкирию приехали чешские быки
В Башкирию приехали чешские быки

Племенных животных мясного направления приобрели для улучшения генетики поголовья в республике. Симменталы подходят для скрещивания с другими молочными и мясными породами, что дает максимальный эффект гетерозиса. Прилив свежей крови позволит улучшить производительность и здоровье мясного и молочного стада башкирских буренок.

Перед отправкой в Россию животные карантинировались в течение 30 дней. В ходе карантина были проведены необходимые лабораторные исследования, иммунизация, обработки животных. Животные прибыли из местности благополучной по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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