-8 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 21:43

В Башкирии выросло количество экспортных контрактов малого бизнеса

За 11 месяцев 2022 года при содействии Центра поддержки экспорта РБ 111 субъектов МСП заключили 198 экспортных контракта на сумму более 70 миллионов долларов, это намного больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии выросло количество экспортных контрактов малого бизнеса
В Башкирии выросло количество экспортных контрактов малого бизнеса

Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты из Казахстана, Киргизии, США, Германии, Швейцарии и др.

– Центр поддержки экспорта РБ продолжает активную работу по содействию выходу местных производителей на внешние рынки. По итогам 11 месяцев по количеству МСП, заключившим контракты, Центр превысил план на 79%, а по сумме контрактов в 2,6 раза, – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Всего за отчетный период Центр оказал более 3000 различных услуг 876 субъектам МСП.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика