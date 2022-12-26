В Башкирии выросло количество экспортных контрактов малого бизнеса

Внешнеторговыми партнерами предприятий республики стали контрагенты из Казахстана, Киргизии, США, Германии, Швейцарии и др.

– Центр поддержки экспорта РБ продолжает активную работу по содействию выходу местных производителей на внешние рынки. По итогам 11 месяцев по количеству МСП, заключившим контракты, Центр превысил план на 79%, а по сумме контрактов в 2,6 раза, – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Всего за отчетный период Центр оказал более 3000 различных услуг 876 субъектам МСП.