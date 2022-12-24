В Башкирии произвели сахара в пять раз больше необходимого

На сегодня два сахарных завода переработали более 980 тысяч тонн корнеплодов. Объем произведенного сахара составил 150,6 тысяч тонн. Это более чем на 40 процентов больше показателя прошлого года.

При этом в минсельхозе напомнили, что необходимый уровень обеспечения всего населения республики сахаром по медицинским нормам составляет всего 32 тысячи тонн.

В текущем аграрном сезоне сахарную свеклу в республике возделывали на площади 44 тыс. гектаров. Валовый сбор корнеплодов составил более 1,3 млн тонн, урожайность – 312,4 ц с гектара.