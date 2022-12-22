В Башкирии появятся 50 индустриальных молочных ферм

Очередной зональный семинар по животноводству состоялся на базе предприятия «Ашкадарский» Мелеузовского района.

- Самым верным вариантом эффективного хозяйствования в ближайшие годы является индустриальная молочная ферма, - подчеркнул заместитель премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в своем выступлении. – Модель стандартной индустриальной молочной фермы мы видим мощностью на 1200 коров. На базе МТС «Центральная» такой проект уже реализуется, мы его будем тиражировать. Подобная индустриальная молочная ферма сможет добавить 500 млн рублей выручки сельхозпредприятию. Для среднего хозяйства, работающего на 5-6 тыс. гектарах земли, это будет более чем двукратное увеличение выручки.

Ильшат Фазрахманов отметил, что ресурс региона – 50 индустриальных молочных ферм, построить их необходимо к 2030 году. Точки строительства таких ферм, скорее всего, будут определены в 2023 году. Он подчеркнул, что срок окупаемости стандартной индустриальной фермы – 8 лет, а если грамотно воспользоваться всеми мерами господдержки, которые действуют в Башкортостане – 6 лет.

Заместитель руководителя сельхозпредприятия «Ашкадарский» Ильнур Халитов рассказал о том, как увеличить рентабельность животноводства с 10 до 50%. В хозяйстве за семь лет увеличили надои на фуражную корову с 6500 до 12000 литров, а валовое производство молока за год с 4,5 до 21 тыс. тонн.