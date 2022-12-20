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Как в Башкирии помогают молодым предпринимателям?

Одна из секций Международной недели бизнеса, которая прошла в Уфе, была посвящена развитию молодежного предпринимательства.

Как в Башкирии помогают молодым предпринимателям?
Как в Башкирии помогают молодым предпринимателям?

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, организаторами секции были госкомитет РБ по молодежной политике и региональное отделение Клуба молодых промышленников.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Денис Гурков и зампредседателя госкомитета РБ по молодежной политики Вито Сабиров рассказали, какую поддержку молодые предприниматели могут сегодня получить от республики. Так, в этом году стартовал проект «Йэшлек.Бизнес», в рамках которого проходят различные образовательные мероприятия. Региональный Клуб молодых предпринимателей позволяет консультироваться у успешных представителей бизнес-сообщества Башкирии.

Исполнительный директор Клуба молодых промышленников Яков Ермошкин отметил, что его сообщество объединяет молодых промышленников и реализует идеи, направленные на развитие промышленного потенциала страны. Курирует проект минпромторг России.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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