Башкирия вошла в число лидеров по исполнению нацпроекта «Производительность труда»

О результатах рейтинга минэкономразвития России рассказал первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. Он отметил, что помогать республиканским предприятиям — одна из важнейших задач правительства региона и министерство предлагает все возможные меры поддержки.

В частности, эксперты регионального центра компетенций РБ помогают предпринимателям эффективнее использовать внутренние ресурсы, полностью загружать оборудование, оптимизировать перемещение продукции и логистику в целом. Это помогает повысить производительность труда без значительных капиталовложений.

- Мы видим большой спрос, предприятия заинтересованы в создании современной производственной системы. Закрепляют результат программы повышения квалификации топ-менеджеров и обычного персонала, дешевые кредиты на обновление оборудования и помощь в цифровизации производства. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру, - отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Минэкономиразвития РФ планирует продлить нацпроект после 2024 года. В его мероприятия предполагается вовлечь предприятия ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. При положительном решении число участников вырастет вдвое.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден по поручению президента России Владимира Путина в 2018 году и рассчитан на срок до 2024 года. Его цель - увеличить производительность труда в стране на пять процентов.