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Башкирия – на первом месте по привлечению денег на профобучение

Республика лидирует по привлечению федеральных средств на обучение работников промышленных предприятий.

Башкирия – на первом месте по привлечению денег на профобучение
Башкирия – на первом месте по привлечению денег на профобучение

В текущем году на обучение работников промпредприятий, находящихся под риском увольнения, республика получила из федерального бюджета 188,9 млн рублей. Еще 1,9 млн рублей было выделено из бюджета республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.

По словам министра труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, данные субсидии – одна из мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

«Допустим, санкционные меры привели к закрытию какого-то цеха на предприятии (из-за отсутствия импортных комплектующих), тогда работодатель принимает решение переориентировать производство и начать выпуск других деталей, а для этого необходимо переобучить сотрудников, – пояснила Иванова. – Таким образом, благодаря выделенным в текущем году из федерального бюджета средствам (около 190 млн рублей) нам удалось сохранить рабочие места для 3,5 тысяч жителей нашей республики.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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