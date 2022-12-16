В Уфе предложили провести федеральный форум «Умный город»

В ходе федерального отраслевого совещания по цифровизации управления экономикой региона и городским хозяйством, которое прошло в Уфе в рамках Международной недели бизнеса, Константину Михайлику продемонстрировали работу ЦУР как ключевого элемента системы «Умный город».

«Константин Александрович высоко оценил его функционал: платформу обратной связи с жителями, возможность онлайн отслеживать ситуацию с дорогами, вывозом мусора и другими аспектами, аналитический и стратегический блок. Последний обеспечивает сопровождение более 120 республиканских инвестпроекта от идеи до реализации в режиме «одного окна», — написал Андрей Назаров.

По его словам, московский гость отметил эффективность региональной информационной системы ЖКХ «Юрта». Сервис, кроме прочего, позволяет жителям оплачивать услуги ЖКХ с минимальной комиссией, взаимодействовать с управляющей компанией.



«Константин Михайлик подчеркнул, что опыт Башкортостана нужно тиражировать на другие регионы страны, и предложил провести в Уфе масштабный форум «Умный город». Будем готовиться!», — завершил свой пост Андрей Назаров.

Фото: пресс-служба правительства РБ.