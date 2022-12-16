В Башкирии в 2022 году вырос внешнеторговый оборот

— Для расширения показателей внешней торговли Республики Башкортостан необходима разработка эффективной формулы развития экспорта в регионе. Кратко ее можно назвать «Экспортный 5С». Она включает пять основных элементов: скорость, сервис, синергия, современная инфраструктура и стимулирование, — рассказала Маргарита Болычева.

Важным инструментом развития экспорта является логистика, наличие сбалансированной транспортной инфраструктуры. За 11 месяцев 2022 года из республики было отправлено 133 контейнерных поезда, за тот же период 2021 года — 87. Отмечается общий рост экспортных перевозок из республики сообщила заместитель начальника Башкирского АФТО Куйбышевской железной дороги Елена Чиглинцева.

Впервые эффективную республиканскую формулу «Экспортный 5С» представил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров 20 октября 2022 года на губернаторской сессии «Сделано в регионах — Сделано в России. Синергия мер поддержки» в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России — 2022». Он отметил, что на первый план выходит предприниматель, который становится опорой и основой экономки. Поэтому важно создать условия и стимулы для его роста, появилась необходимость менять подходы к поддержке предпринимательства, в том числе экспортной деятельности.