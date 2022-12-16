Общественные организации наградили за вклад в улучшение инвестклимата и экономики Башкирии

Спикер отметил, что деловые общественные организации региона обеспечивают постоянный и конструктивный диалог власти и бизнеса.

— Ваша роль в улучшении бизнес-среды республики оценили в Национальном рейтинге инвестиционного климата, — приводит его слова пресс-служба правительства. — Сегодня мы благодарим коллег из экономической науки и институтов развития. Ваши изыскания и инициативы создают задел на будущее. Уверен, что ваше участие в развитии Башкортостана будет прирастать новыми успехами и обеспечивать стратегическое развитие нашей экономики. За последние три года объём инвестиций у нас вырос на 31% — это серьезный рывок, новые производства и рабочие места.

Затем премьер-министр наградил почетными грамотами правительства Республики Башкортостан за добросовестную работу, высокий профессионализм по реализации государственной политики в сфере экономического развития председателя Башкортостанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Айдара Зубаирова, председателя Союза работодателей Республики Башкортостан общероссийской общественной организации Российский союз промышленников и предпринимателей Айдара Насибуллина, председателя совета Башкирского отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Ляйсан Николаеву, президента союза «Торгово-промышленная палата РБ» Тимура Хакимова, председателя совета Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан Алексея Щербацкого, генерального директора Корпорации развития Республики Башкортостан Наиля Габбасова, руководителя Фонда развития инвестиционных проектов Айнура Аккулова, старшего научного сотрудника научного центра социально-экономического анализа Института стратегических исследований РБ Эльвиру Мамлееву, старшего научного сотрудника научного центра социально-экономического анализа Института стратегических исследований РБ Марину Сазыкину и ведущего научного сотрудника научного центра социально-экономического анализа Института стратегических исследований РБ Наталью Трофимову.

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров в своем Послании к Государственному Собранию — Курултаю отметил, что республика заслуженно входит в пятёрку лидеров Инвестиционного рейтинга страны. И вложения в экономику республики продолжают расти.

Фото пресс-службы правительства РБ.