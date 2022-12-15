В Башкирии на первом заседании международной группы «Уфимский диалог» обсудили последствия санкций

Заседание прошло под председательством премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова, а его участниками стали представители власти и бизнеса из разных стран.

По словам премьер-министра, против России сегодня введено почти 13 тысяч санкций, из них более 10 тысяч — с начала года. По их количеству страна втрое опережает Иран и почти в пять раз Сирию. Однако, как заметил Андрей Назаров, санкции не нарушили устойчивость финансовой системы и не повлияли на макроэкономическую стабильность: в 2022 году доходы федеральной казны выросли на 10% и составили 20 трлн рублей. В Башкирии доходы бюджета выросли почти на 18%, превысив 220 млрд рублей.

— Более того, сейчас мы поддерживаем торгово-экономические отношения со 113 странами мира, — отметил премьер-министр. — По итогам девяти месяцев внешнеторговый оборот вырос на 13,5% и составил почти 4 млрд долларов. При этом в десятку стран, наших крупнейших контрагентов, вошли Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Турция, Индия, Финляндия, Германия, Узбекистан. На них приходится почти 70% внешнеторгового оборота.

Андрей Назаров подчеркнул, что непростая ситуация — не повод снижать активность, и заявил об особой значимости, которую сегодняшних условиях приобретает межрегиональная кооперация. В частности, Башкортостан вышел на федеральный уровень с инициативой создания на территории республики специального административного района на принципах исламского права. Такой преференциальный режим позволит сформировать комфортную среду для инвесторов из исламских стран и привлечь современные технологии, сказал Андрей Назаров.

Участников заседания в режиме ВКС поприветствовал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Он напомнил, что Шанхайскую организацию сотрудничества связывают с Уфой тесные узы делового сотрудничества, и выразил уверенность в том, что нынешний форум внесет значимый вклад в продвижение экономического и гуманитарного взаимодействия и межрегионального сотрудничества на пространстве ШОС.

На стратегической сессии в режиме онлайн выступила также директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Действия западной коалиции и примкнувших к ним стран она назвала сговором.

— Мы давали прогнозы по нынешней ситуации давно, и они сбылись. Как вы знаете, позицию по санкциям мы доводили до наших европейских партнеров, говорили, что не можем считать односторонние ограничительные меры коллективного Запада легитимными и хоть сколько-нибудь оправданными. Санкции могут быть наложены только Советом Безопасности ООН в соответствии с Уставом ООН. Но кому это интересно, — приводит ее слова пресс-служба регионального кабмина.

Следующее заседание, сообщил в завершение встречи Андрей Назаров, планируется провести в начале марта, приурочив его к годовщине введенных с начала Специальной военной операции антироссийских санкций.

Напомним, с 14 по 16 декабря в Уфе проходит Международная неделя бизнеса. Очно и заочно в ней принимают участие 24 страны.

Фото: пресс-служба правительства РБ.