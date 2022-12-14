В Уфе на Международной неделе бизнеса обсудили перспективы развития «БСК»

– Башкирская содовая компания вплотную занялась собственным инвестиционным и инновационным развитием. Компанией утверждена программа развития до 2031 года. На эти проекты в ближайшие годы планируется направить более 66 млрд рублей, – подчеркнул, выступая на сессии, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Одним из перспективных проектов «БСК» является рекультивация так называемых «белых морей», завершить его планируется к 2032 году. В результате дистиллерная жидкость будет перерабатываться в гранулированный хлористый кальций, который широко востребован, например, при выпуске противогололедных реагентов. Линейка стратегических проектов АО «БСК» направлена и на развитие импортозамещения, порядка 16 млрд рублей в перспективе планируется вложить в организацию производства эмульсионного поливинилхлорида.

Генеральный директор компании Эдуард Давыдов рассказал, что АО «БСК» – один из крупнейших химических комплексов России, включающий в себя производственные комплексы в Стерлитамаке и «Березниковский содовый завод» в Пермском крае. Руководитель также сообщил, что на данный момент в тесной кооперации выстроена работа с Крымским содовым заводом и Крымским титановым заводом.

– Назрела необходимость объединения целого ряда родственных и взаимосвязанных предприятий химической промышленности. АО «Русский водород» уже приступило к созданию таких кластеров, как содовый, хлорно-щелочной, нефтехимический, титаново-хромовый, минеральных удобрений, объединив на сегодняшний день семь предприятий в различных регионах страны, – сказал Эдуард Давыдов.

Руководитель компании сообщил, что «БСК» выступила с инициативой реализации на территории Казахстана крупного инвестиционного проекта, предполагающего расширение производства хлора и каустика, с последующей крупнотоннажной переработкой хлора в хлорорганические продукты, востребованные на рынках России, Казахстана и стран СНГ. На основной площадке Башкирской содовой компании приступили к реализации двух других приоритетных проектов. Первый - строительство мембранного электролиза. И второй проект – производство эмульсионного поливинилхлорида, используемого для производства линолеума, обоев, пленок и другой импортируемой продукции.