Уфимское ателье получило гран-при всероссийского конкурса

Общенациональный финал конкурса прошел в Кирове. На нем дипломант проекта «Продукт Башкортостана» ООО «Ателье «Салават» продемонстрировало мужскую шапку «Салават», женский головной убор «Нэркес» и мусульманский коврик для намаза.

- Жюри по достоинству оценило профессионализм мастеров предприятия, и все три изделия получили высшую награду - премию гран-при, - информировал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

На конкурс «Туристический сувенир» было подано 2609 заявок из 72 регионов страны. В финал отобрались 513 туристических сувениров и 21 магазин из 48 регионов. Башкирия заявила 65 образцов сувенирной продукции.

Знаком «Продукт Башкортостана» маркируется более 24 тыс. наименований продукции, дипломантами проекта являются 660 производителей.