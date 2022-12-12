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Сегодня, 16:08

Уфимское ателье получило гран-при всероссийского конкурса

Сразу трех гран-при всероссийского конкурса «Туристический сувенир-2022» удостоилось уфимское ателье «Салават», сообщает пресс-служба правительства республики.

Уфимское ателье получило гран-при всероссийского конкурса
Уфимское ателье получило гран-при всероссийского конкурса

Общенациональный финал конкурса прошел в Кирове. На нем дипломант проекта «Продукт Башкортостана» ООО «Ателье «Салават» продемонстрировало мужскую шапку «Салават», женский головной убор «Нэркес» и мусульманский коврик для намаза.

- Жюри по достоинству оценило профессионализм мастеров предприятия, и все три изделия получили высшую награду - премию гран-при, - информировал министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

На конкурс «Туристический сувенир» было подано 2609 заявок из 72 регионов страны. В финал отобрались 513 туристических сувениров и 21 магазин из 48 регионов. Башкирия заявила 65 образцов сувенирной продукции.

Знаком «Продукт Башкортостана» маркируется более 24 тыс. наименований продукции, дипломантами проекта являются 660 производителей.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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