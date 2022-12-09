В Баймакском районе Башкирии в дома жителей пришел газ

В Баймакском районе уровень газификации еще несколько лет назад составлял около 30 процентов. Благодаря предпринятым мерам все больше домов подключаются к голубому топливу, сообщает Баймакское телевидение.

Строительство газопровода в Тубинске стало возможным благодаря республиканской адресной инвестиционной программе. За несколько лет значительное количество домов уже подключены к газу. В то же время некоторые жители испытали эту радость только сейчас, например, газопровод дошел до улицы Победа недавно. По словам мастера газовиков Динара Елкибаева, в течении декабря их бригада подключит к голубому топливу 5 домов.