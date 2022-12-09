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Вчера, 14:47

В Баймакском районе Башкирии в дома жителей пришел газ

В селе Тубинск многие жители стали пользоваться голубым топливом.

В Баймакском районе Башкирии в дома жителей пришел газ
В Баймакском районе Башкирии в дома жителей пришел газ

В Баймакском районе уровень газификации еще несколько лет назад составлял около 30 процентов. Благодаря предпринятым мерам все больше домов подключаются к голубому топливу, сообщает Баймакское телевидение.

Строительство газопровода в Тубинске стало возможным благодаря республиканской адресной инвестиционной программе. За несколько лет значительное количество домов уже подключены к газу. В то же время некоторые жители испытали эту радость только сейчас, например, газопровод дошел до улицы Победа недавно. По словам мастера газовиков Динара Елкибаева, в течении декабря их бригада подключит к голубому топливу 5 домов.

Автор:Марат АМИНЕВ
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