В Башкирии появятся новые нефтегазохимические производства

В 2023 году на «Газпром нефтехим Салавате» планируют завершить создание производства технической серы, а в 2026 году – реконструкцию установки каталитического риформинга бензина. Кроме того, в 2025 году предприятие запустит первое на территории СНГ производство суперабсорбирующих полимеров мощностью 45 тыс. т в год. Их будут использовать для изготовления товаров личной гигиены и медицины. Проекты представил заместитель гендиректора управляющей компании «РусГазДобыча» Виктор Будилов

– Благодарю вас за эффективную работу. Компания «РусГазДобыча» имеет очень серьезные планы работы в Башкортостане, которые мы готовы поддержать, – отметил глава Башкирии Радий Хабиров.