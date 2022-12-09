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Сегодня, 11:09

В Башкирии появятся новые нефтегазохимические производства

На «Инвестчасе» в правительстве Башкирии были рассмотрены и получили поддержку новые производства на «Газпром нефтехим Салавате». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В Башкирии появятся новые нефтегазохимические производства
В Башкирии появятся новые нефтегазохимические производства

В 2023 году на «Газпром нефтехим Салавате» планируют завершить создание производства технической серы, а в 2026 году – реконструкцию установки каталитического риформинга бензина. Кроме того, в 2025 году предприятие запустит первое на территории СНГ производство суперабсорбирующих полимеров мощностью 45 тыс. т в год. Их будут использовать для изготовления товаров личной гигиены и медицины. Проекты представил заместитель гендиректора управляющей компании «РусГазДобыча» Виктор Будилов

– Благодарю вас за эффективную работу. Компания «РусГазДобыча» имеет очень серьезные планы работы в Башкортостане, которые мы готовы поддержать, – отметил глава Башкирии Радий Хабиров.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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